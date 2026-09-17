UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, lig aşamasındaki ilk maçında Marsilya'yı konuk edecek. Peki Beşiktaş - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte BJK - Marsilya maçının tarihi, saati, yayın kanalı ve karşılaşmaya dair tüm detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor. Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden Beşiktaş, 2026-2027 sezonundaki ilk lig aşaması maçında Fransız ekibi Marsilya'yı sahasında konuk edecek. Futbolseverler karşılaşma öncesinde "Beşiktaş - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. Siyah-beyazlı ekibin Avrupa Ligi'ndeki ilk sınavı 17 Eylül 2026 Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Tüpraş Stadyumu'ndaki mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. TRT 1'in yayın akışında da Beşiktaş - Marsilya karşılaşması 22.00'de canlı spor yayını olarak yer alıyor. Beşiktaş - Marsilya maçına dair detaylar A Spor'da...

BEŞİKTAŞ - MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş - Marsilya maçı 17 Eylül 2026 Perşembe günü oynanacak.

BEŞİKTAŞ - MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi lig aşaması 1. hafta karşılaşması 22.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ - MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Marsilya karşılaşması TRT 1'den canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - MARSİLYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ - MARSİLYA MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

Karşılaşma maç saatinde TRT 1 üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. TRT 1'in resmi yayın akışında mücadele 22.00'de gösteriliyor.

BEŞİKTAŞ - MARSİLYA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Beşiktaş - Marsilya karşılaşmasının yayıncısı TRT 1 olarak açıklandı. Bu nedenle futbolseverler mücadeleyi TRT 1 üzerinden takip edebilecek.

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ'NDE İLK MAÇINI KİMİNLE OYNAYACAK?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasındaki ilk maçında Fransa temsilcisi Marsilya ile karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ'NDE İLK MAÇINA ÇIKIYOR

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonunun lig aşamasına Marsilya karşılaşmasıyla başlayacak. Siyah-beyazlıların Avrupa Ligi'ndeki fikstürü daha önce belli olmuştu. Beşiktaş'ın resmi fikstüründe ilk hafta Beşiktaş - Marsilya, ikinci hafta ise deplasmanda Hoffenheim - Beşiktaş karşılaşması bulunuyor. Siyah-beyazlı ekip üçüncü haftada Crystal Palace'ı İstanbul'da ağırlayacak.

6 MAÇTA 5 GALİBİYET

Siyah-beyazlılar bu sezon Avrupa'da oynadığı 6 mücadelenin 5'inden galip ayrılırken, 1 maçta mağlup oldu. Vincenzo Italiano yönetiminde Midtjylland'i 1-0 ve 2-0 yenen siyah- beyazlılar, Hradec Kralove'u her iki müsabakada da 1-0'lık skorlarla mağlup etti. Son olarak Avrupa Ligi play-off turunda Zalgiris ile eşleşen Kartal, bu turun ilk mücadelesinden 3-0 galip gelmeyi başarırken, tek mağlubiyetini ise bu turun rövanşında rakibine deplasmanda 1-0 yenilerek yaşadı.

AVRUPA LİGİ KADROSU AÇIKLANDI

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi kadrosu duyuruldu. Kadro şöyle:

KALECI: Nübel, Doğan, Emir Yaşar

DEFANS: Ouattara, Agbadou, Taylan, Rıdvan, Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan, Yasin Özcan, Murillo

ORTA SAHA: Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Miretti, İlhan Fakılı

FORVET: Oh, Poku, Vlahovic, Semih.

VLAHOVIC DÖNÜYOR

Kara Kartal'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic bu akşam oynanacak Marsilya maçıyla yeniden formasına kavuşacak.

Süper Lig'in 4. haftasında oynanan derbide Fenerbahçeli futbolcu Milan Skriniar ile yaşadığı gerginlik sonrası 'hakaret' gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen Sırp golcü 1 maç men cezası alarak Erzurumspor FK karşısında oynamadı.

Bu sezon 5 resmi karşılaşmada 4 gol atan 26 yaşındaki forvet, Beşiktaş'taki kariyerine son derece başarılı bir başlangıç yaptı.

İŞTE BEŞİKTAŞ-MARSİLYA MAÇININ MUHTEMEL İLK 11'LERİ:

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, İlhan, Vlahovic

Marsilya: Lange, Weah, Riley, Aguerd, Emersoni Abdelli, Hojbjerg, Gomes, Harit, Paixao, Gouiri

BEŞİKTAŞ'IN UEFA AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

1. hafta

17 Eylül 2026 - 22.00

Beşiktaş - Marsilya

2. hafta

15 Ekim 2026 - 22.00

Hoffenheim - Beşiktaş

3. hafta

22 Ekim 2026 - 22.00

Beşiktaş - Crystal Palace

4. hafta

5 Kasım 2026 - 23.00

Celtic - Beşiktaş

5. hafta

26 Kasım 2026 - 20.45

Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva

6. hafta

10 Aralık 2026 - 23.00

Leverkusen - Beşiktaş

7. hafta

21 Ocak 2027 - 20.45

Beşiktaş - Union SG

8. hafta

28 Ocak 2027 - 23.00

Omonia - Beşiktaş