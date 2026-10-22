HOFFENHEIM - LYON CANLI İZLE! Maç saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi’nde Hoffenheim ile Lyon karşı karşıya geliyor. 22 Ekim Perşembe günü oynanacak mücadele öncesinde maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Hoffenheim - Lyon maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri.