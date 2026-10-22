HOFFENHEIM - LYON CANLI İZLE! Maç saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi’nde Hoffenheim ile Lyon karşı karşıya geliyor. 22 Ekim Perşembe günü oynanacak mücadele öncesinde maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Hoffenheim - Lyon maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri.
Hoffenheim - Lyon maçı canlı takip et!
Hoffenheim - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta karşılaşmaları futbolseverlerle buluşuyor. Hoffenheim, Almanya'da Lyon'u konuk edecek. Avrupa'da henüz puanla tanışamayan ev sahibi ekip, sahasında kazanarak kötü gidişatını sonlandırmak istiyor. Lyon ise deplasmanda galibiyet arayacak. Hoffenheim - Lyon maçı 22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma, Sinsheim'daki PreZero Arena'da oynanacak.
HOFFENHEIM - LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Hoffenheim - Lyon maçı 22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma, Sinsheim'daki PreZero Arena'da oynanacak.
HOFFENHEIM - LYON MAÇI HANGİ KANALDA?
Hoffenheim ile Lyon arasındaki UEFA Avrupa Ligi mücadelesi, Türkiye'de tabii Spor üzerinden canlı yayınlanacak.
HOFFENHEIM'IN AVRUPA LİGİ PERFORMANSI
Hoffenheim, Avrupa Ligi lig aşamasının ilk iki haftasında istediği sonuçları alamadı. Alman ekibi, ilk maçında OFI Girit'e 2-0 mağlup olurken ikinci hafta Beşiktaş karşısında sahasında 3-2 kaybetti.
Teknik direktör Christian Ilzer yönetimindeki Hoffenheim, Lyon karşısında alacağı galibiyetle Avrupa Ligi'nde yeni bir sayfa açmayı hedefliyor. Ev sahibi ekip, taraftarı önünde oynayacağı mücadelede puan hanesini açmak için sahaya çıkacak.
LYON, DEPLASMANDA GALİBİYET PEŞİNDE
Lyon, UEFA Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptı. Fransız temsilcisi ilk hafta Anderlecht'i 2-1, ikinci hafta ise Crystal Palace'ı 3-2 mağlup etti.
Avrupa'da üst üste aldığı galibiyetlerle dikkat çeken Lyon, Hoffenheim deplasmanında da kazanarak yoluna kayıpsız devam etmeyi amaçlıyor. İki takımın karşılaşması, lig aşamasındaki puan durumu açısından önemli bir mücadele olacak.