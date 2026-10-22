Pierre Sage: Beşiktaş verdiğimiz şansları değerlendirdi!

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş ile Crystal Palace 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Crystal Palace Teknik Direktörü Pierre Sage açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş ile Crystal Palace 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Crystal Palace Teknik Direktörü Pierre Sage açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Beşiktaş, verdiğimiz şansları değerlendirdi. Oyunun her anında yer alan bir Beşiktaş vardı. Bence maçın genelinde Beşiktaş'tan daha fazla kontrol ettik oyunu ama Beşiktaş iyi bir takım ve onlar gibi iyi takımların çok fazla skor üretmesine gerek yoktur."

"Bence maç öncesinde aldığımız kararları gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Maç öncesi planlarımıza sadık kaldık ve konsantrasyonumuza devam ettik. Aynı aidiyete sahip olduğumuzda istediğimizi yapabiliyoruz sadece günün sonunda istediğimiz sonucu alamadık."