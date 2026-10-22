UEFA Avrupa Ligi'nde Bournemouth, sahasında AC Milan'ı konuk etmeye hazırlanıyor. Bournemouth-AC Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Marco Rose ve Rúben Amorim'in takımları karşılaşmaya nasıl hazırlanıyor? Detaylar haberimizde.

Bournemouth-Milan karşılaşmasını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta karşılaşmaları futbolseverleri önemli bir mücadeleyle buluşturuyor. İngiltere temsilcisi Bournemouth, sahasında AC Milan'ı ağırlayacak. Premier Lig'de Sunderland galibiyetiyle moral bulan ev sahibi ekip, Avrupa'daki başarılı performansını sürdürmeyi amaçlıyor. Serie A'da Atalanta'yı mağlup eden Milan ise Rúben Amorim yönetiminde galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Peki, Bournemouth-AC Milan maçı hangi kanalda yayınlanacak ve saat kaçta başlayacak?

BOURNEMOUTH-AC MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bournemouth ile AC Milan arasındaki UEFA Avrupa Ligi üçüncü hafta mücadelesi, 22 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 22.00'de oynanacak. Karşılaşmanın adresi, İngiliz ekibinin iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Vitality Stadium olacak.

BOURNEMOUTH-AC MILAN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Bournemouth-AC Milan karşılaşması, Türkiye'de tabii Spor üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek.

BOURNEMOUTH SUNDERLAND GALİBİYETİNİN ARDINDAN SAHAYA ÇIKIYOR

Marco Rose yönetimindeki Bournemouth, AC Milan karşılaşması öncesindeki son Premier Lig maçında Sunderland'i 2-0 mağlup ederek moral buldu.

İngiliz ekibinin gollerini Marcus Tavernier ve Evanilson kaydetti. Özellikle Evanilson'un hem gol hem de asist katkısı, galibiyette önemli rol oynadı.

Bournemouth, bu karşılaşmayla birlikte sezonun ilk Premier Lig galibiyetine ulaşırken Milan mücadelesi öncesi özgüven kazandı.

Ev sahibi ekibin hücumdaki etkili isimlerinden Tavernier, kulübün resmî internet sitesine yaptığı açıklamada Evanilson'un yalnızca topla yaptıklarıyla değil, topsuz oyundaki çalışkanlığıyla da takıma büyük katkı sağladığını vurguladı.

AC MILAN ATALANTA'YI MAĞLUP ETTİ

Milan ise İngiltere deplasmanına Serie A'da aldığı önemli bir galibiyetin ardından çıkıyor.

İtalyan temsilcisi, 18 Ekim'de sahasında Atalanta'yı 3-2 mağlup etti. Mücadelede Gonçalo Ramos, Adrien Rabiot ve Mario Gila'nın golleriyle üç farklı üstünlük yakalayan kırmızı-siyahlılar, rakibinin son bölümdeki geri dönüşüne rağmen sahadan galibiyetle ayrıldı.

Rúben Amorim'in öğrencileri, Avrupa Ligi'ndeki son karşılaşmalarında da Salzburg'u deplasmanda 4-0 mağlup etmişti. İtalya temsilcisi, Bournemouth karşısında kazanarak hem ligde hem Avrupa'da yakaladığı olumlu sonuçları sürdürmeyi hedefliyor.

İKİ TAKIMIN SON DURUMU

Bournemouth, UEFA Avrupa Ligi'nde Real Sociedad ve Sturm Graz karşısında aldığı galibiyetlerle ilk iki haftayı 6 puanla tamamladı.

AC Milan ise Benfica yenilgisinin ardından Salzburg karşısında kazanarak 3 puana ulaştı.

Bournemouth:

15 Ekim 2026 – Bournemouth 3-0 Sturm Graz (UEFA Avrupa Ligi)

18 Ekim 2026 – Bournemouth 2-0 Sunderland (Premier Lig)

AC Milan:

15 Ekim 2026 – Salzburg 0-4 AC Milan (UEFA Avrupa Ligi)

18 Ekim 2026 – AC Milan 3-2 Atalanta (Serie A)

İki takımın da son karşılaşmalarından galibiyetle ayrılması, İngiltere'deki mücadele öncesinde dikkat çeken ortak nokta oldu.

Bournemouth, taraftarı önünde Avrupa'daki üçüncü galibiyetini ararken AC Milan ise deplasmanda kazanarak puan farkını kapatmak istiyor.

BOURNEMOUTH-AC MILAN MAÇI CANLI TAKİP EKRANI