UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? Beşiktaş...

Beşiktaş'ın rakiplerinin belli olacağı UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimleri 28 Ağustos Cuma günü yapılacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Beşiktaş, deplasmanda Kauno Zalgiris ile karşılaştı. Siyah beyazlılar mücadeleden 1-0'lık yenilgiyle ayrılsa da tur atlayan taraf oldu ve UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına kalmayı başardı.

Beşiktaş'ın rakiplerinin belirleneceği UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimleri 28 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek.

Avrupa'nın iki numaralı futbol organizasyonunun lig aşaması kuraları, 28 Ağustos Cuma günü TSİ 14.00'te Monaco'da çekilecek.

Avrupa Ligi'ne katılan 36'şar takım, katsayı sıralamalarına göre dört torbaya ayrılacak. Her takım için Avrupa Ligi'nde 8 rakip belirlenecek.