Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar, Ararat-Armenia deplasmanında sahne alacak. Peki, Ararat-Armenia AZ Alkmaar maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta oynanacak? Mücadele canlı izlenebilecek mi? İşte karşılaşmaya ilişkin merak edilenler...

Ararat-Armenia - AZ Alkmaar karşılaşmasını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının üçüncü haftası, Ararat-Armenia ile AZ Alkmaar'ın mücadelesine sahne olacak. Hollanda temsilcisi, Hapoel Beer-Sheva karşısındaki galibiyetini deplasmanda alacağı yeni bir sonuçla desteklemek istiyor. Ermenistan ekibi ise Avrupa'daki ilk iki yenilgisinin ardından taraftarı önünde puanla tanışmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Ararat-Armenia - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ARARAT-ARMENIA - AZ ALKMAAR MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Ararat-Armenia ile AZ Alkmaar, 22 Ekim 2026 Perşembe günü karşı karşıya gelecek.

Vazgen Sargsyan Cumhuriyet Stadyumu'ndaki mücadele Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak.

ARARAT-ARMENIA - AZ ALKMAAR MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI MI?

Ararat-Armenia - AZ Alkmaar mücadelesi, güncel yayın akışı bilgilerine göre tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. Yayın bilgisi Spor Ekranı'nın 22 Ekim tarihli karşılaşma kaydında yer alıyor.

AZ ALKMAAR SON MAÇINDA NASIL PERFORMANS GÖSTERDİ?

AZ Alkmaar, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Hapoel Beer-Sheva karşısında 2-1 galip geldi. Hollanda temsilcisinin gollerini Peer Koopmeiners ve penaltıdan Mexx Meerdink kaydetti.

AZ Alkmaar, söz konusu karşılaşmada yüzde 59 topa sahip olma oranına ulaşırken rakip kaleye toplam 15 şut gönderdi. Hapoel Beer-Sheva ise yüzde 41 topa sahip olma ve 6 şutla mücadeleyi tamamladı.

Hollanda ekibinin bu maçtaki hücum üretkenliğini Ararat-Armenia deplasmanında da sürdürüp sürdüremeyeceği karşılaşmanın dikkat çeken başlıkları arasında yer alıyor.

ARARAT-ARMENIA'NIN İLK GALİBİYET HEDEFİ

Ararat-Armenia, Avrupa Ligi'nin açılış haftasında Sparta Prag karşısında 4-1 mağlup oldu. Ermenistan temsilcisi, ikinci haftada Jagiellonia deplasmanından 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Jagiellonia karşılaşmasında takımının tek golünü Zidane Banjaqui kaydetti.

Ev sahibi ekip, AZ Alkmaar karşısında hücumdaki fırsatlarını daha etkili değerlendirmek ve savunmada yaptığı hataları azaltmak zorunda. Özellikle Hollanda temsilcisinin topa sahip olarak hücum geliştirdiği bölümlerde göstereceği direnç maçın sonucunu etkileyebilir.

AZ ALKMAAR VE ARARAT-ARMENIA DAHA ÖNCE KARŞILAŞTI MI?

UEFA'nın iki kulüp arasındaki resmî eşleşme geçmişi kaydında daha önce oynanmış bir müsabaka yer almıyor.

Ararat-Armenia ile AZ Alkmaar, bu karşılaşmayla Avrupa kupalarında ilk kez birbirlerine rakip olacak.

ARARAT-ARMENIA - AZ ALKMAAR MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

Avrupa Ligi'nin ilk iki haftası sonunda takımların performansları şu şekilde:

Ararat-Armenia

Oynanan maç: 2

Galibiyet: 0

Beraberlik: 0

Mağlubiyet: 2

Atılan gol: 2

Yenilen gol: 7

Puan: 0

AZ Alkmaar

Oynanan maç: 2

Galibiyet: 1

Beraberlik: 0

Mağlubiyet: 1

Atılan gol: 2

Yenilen gol: 2

Puan: 3

ARARAT-ARMENIA - AZ ALKMAAR MAÇI CANLI TAKİP EKRANI