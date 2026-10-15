UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya - Olympiacos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş yenilgisinin ardından toparlanmak isteyen Fransız ekibinin mücadelesi canlı nasıl izlenir? İşte karşılaşmanın ayrıntıları...

Marsilya - Olympiacos karşılaşması canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan lig aşamasının ikinci hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Fransa temsilcisi Olympique Marsilya, sahasında Yunanistan ekibi Olympiacos'u ağırlayacak. Organizasyonun ilk haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 4-1 mağlup olan Marsilya, taraftarı önünde kazanarak Avrupa'daki kötü başlangıcını telafi etmeyi hedefliyor. Jagiellonia karşısında elde ettiği galibiyetle üç puanı hanesine yazdıran Olympiacos ise Fransa deplasmanında başarılı performansını sürdürmek istiyor. İki ekip arasında daha önce oynanan Avrupa kupası karşılaşmalarında ortaya çıkan rekabet, mücadele öncesinde dikkat çekiyor. Peki, Marsilya - Olympiacos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri, takımların son durumu, muhtemel 11'ler ve öne çıkan istatistikler...

MARSILYA - OLYMPIACOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ikinci haftasında oynanacak Marsilya - Olympiacos karşılaşması, 15 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

Mücadeleye Fransa'nın Marsilya kentinde bulunan Stade Vélodrome ev sahipliği yapacak.

MARSILYA - OLYMPIACOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Marsilya ile Olympiacos arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşması, Türkiye'de tabii Spor 2 üzerinden canlı yayınlanacak.

MARSILYA BEŞİKTAŞ YENİLGİSİNİ TELAFİ ETMEK İSTİYOR

Fransa temsilcisi Marsilya, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş'a konuk oldu. İstanbul'da oynanan mücadeleden 4-1 mağlup ayrılan Fransız ekibi, lig aşamasına puansız başladı.

MARSILYA İLE OLYMPIACOS ARASINDAKİ REKABET

Marsilya ve Olympiacos, Avrupa kupaları tarihinde daha önce altı kez karşı karşıya geldi.

Bu karşılaşmaların dördünü Marsilya kazanırken Olympiacos iki kez galibiyete ulaştı. İki takım arasında oynanan altı maçın hiçbirinde beraberlik yaşanmadı. Kulüpler arasındaki son karşılaşma, 1 Aralık 2020'de oynandı. Marsilya, Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki mücadeleyi 2-1 kazandı.

OLYMPIACOS'TA AY OUB EL KAABI VE LEON BAILEY EKSİK

Olympiacos'un Marsilya karşılaşması öncesinde hücum hattındaki eksikleri dikkat çekiyor. Yunan temsilcisinde Ayoub El Kaabi, yaşadığı sakatlık nedeniyle Fransa deplasmanında forma giyemeyecek.

Eski milli oyuncu Yusuf Yazıcı da sakatlığı nedeniyle kadro dışında kalan isimler arasında bulunuyor.

MARSILYA'DA SAKAT VE EKSİK OYUNCULAR

Marsilya'da Olympiacos karşılaşması öncesinde sakatlık problemleri yaşanıyor. Pierre-Emile Højbjerg ve Derek Cornelius, maç öncesi değerledirmelerde fiziksel sorunları nedeniyle forma giymesi beklenmeyen isimler arasında gösteriliyor.

MARSILYA - OLYMPIACOS MUHTEMEL 11'LER

Marsilya: De Lange, Weah, Egan-Riley, Aguerd, Emerson, Kondogbia, Abdelli, Harit, Angel Gomes, Igor Paixão, Gouiri.

Olympiacos: Ortega, Saliakas, Retsos, Pirola, Tiknizyan, Freuler, Puerta, Jota Silva, Chiquinho, Fortounis, Yaremchuk.

MARSILYA - OLYMPIACOS MAÇI CANLI TAKİP EKRANI