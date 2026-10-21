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Beşiktaş, Crystal Palace maçına hazır

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında yarın Crystal Palace ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Giriş Tarihi:
Beşiktaş, Crystal Palace maçına hazır

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Kondisyon çalışmasıyla süren idmanın basına kapalı bölümünde ise İngiliz ekibiyle oynanacak müsabakanın taktiği üzerinde duruldu.

Siyah-beyazlılarda kaptan Orkun Kökçü ve kanat oyuncusu Milot Rashica, sakatlığı nedeniyle antrenmanda yer alamadı.

Beşiktaş, perşembe günü Tüpraş Stadı'nda saat 22.00'de Crystal Palace ile karşılaşacak. Mücadeleyi Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.

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