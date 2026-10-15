Lyon - Crystal Palace maçı bugün mü, hangi kanalda ve saat kaçta başlayacak? Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında ilk maçlarını kazanan iki takım karşılaşıyor. Canlı izleme seçenekleri ve dikkat çeken ayrıntılar haberin devamında...

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan lig aşamasının ikinci hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Fransa temsilcisi Olympique Lyon, sahasında İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'ı ağırlayacak. Organizasyona Anderlecht deplasmanında aldığı galibiyetle başlayan Lyon, taraftarı önünde kazanarak Avrupa'daki başarılı performansını sürdürmeyi hedefliyor. İlk hafta Lech Poznan'ı farklı mağlup eden Crystal Palace ise zorlu Fransa deplasmanında ikinci galibiyetini arayacak. Peki, Lyon - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Avrupa Ligi mücadelesinin yayın bilgileri, muhtemel 11'leri, takımların son durumu ve dikkat çeken istatistikleri...

LYON - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ikinci haftasında oynanacak Lyon - Crystal Palace karşılaşması, 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak.

Fransa'nın Lyon kentindeki Groupama Stadium'da oynanacak mücadelede iki takım da Avrupa Ligi'ndeki ikinci galibiyetini elde etmek için sahaya çıkacak.

LYON - CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA?

Lyon ile Crystal Palace arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşması, tabii Spor üzerinden canlı yayınlanacak.

LYON - CRYSTAL PALACE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Lyon ile Crystal Palace arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi mücadelesini Portekiz Futbol Federasyonu'ndan João Pinheiro yönetecek. Pinheiro'nun yardımcılıklarını Luciano Maia ve Hugo Marques üstlenecek.

Karşılaşmanın VAR hakemi olarak Tiago Martins, AVAR hakemi olarak ise Cesar Soto Grado görev yapacak.

LYON - CRYSTAL PALACE DAHA ÖNCE KARŞILAŞTI MI?

UEFA'nın resmî ikili rekabet kayıtlarında Lyon ile Crystal Palace arasında daha önce oynanmış bir Avrupa kupası karşılaşması bulunmuyor.

İki takım, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez karşı karşıya gelecek.

LYON VE CRYSTAL PALACE'IN SONRAKİ MAÇLARI

Lyon, Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında 22 Ekim Perşembe günü Almanya temsilcisi Hoffenheim'a konuk olacak.

Crystal Palace ise aynı tarihte temsilcimiz Beşiktaş ile İstanbul'da karşılaşacak.

LYON - CRYSTAL PALACE MAÇI CANLI TAKİP EKRANI