UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Lizbon'daki mücadele canlı nasıl izlenir? İki Avrupa devinin yeniden buluşmasında öne çıkan gelişmeler ve yayın ayrıntıları haberimizde...

Benfica Celtic maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Benfica ile Celtic kozlarını paylaşacak. Portekiz'in başkenti Lizbon'da oynanacak karşılaşma, Avrupa futbolunun iki köklü kulübünü yıllar sonra yeniden karşı karşıya getirecek. Marco Silva yönetimindeki Benfica, ilk haftada Milan'ı 2-0 mağlup ederek yakaladığı başarılı başlangıcı sürdürmeyi amaçlıyor. Martin O'Neill'ın çalıştırdığı Celtic ise Ferencváros yenilgisinin ardından Avrupa sahnesinde yeni bir başlangıç yapmak istiyor. İskoç ekibinin Benfica deplasmanında daha önce oynadığı dört karşılaşmadan da mağlup ayrılması, mücadele öncesinde dikkat çeken istatistiklerden biri olarak öne çıkıyor. Benfica - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Avrupa Ligi karşılaşmasının yayın programı, takımlardaki son gelişmeler ve önemli ayrıntılar...

BENFICA - CELTIC MAÇI BUGÜN MÜ, NE ZAMAN?

Benfica ile Celtic, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ikinci haftasında 15 Ekim 2026 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Portekiz temsilcisinin ev sahipliği yapacağı mücadele, Lizbon'daki Estádio da Luz'da oynanacak.

BENFICA - CELTIC MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Benfica - Celtic karşılaşması, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

BENFICA - CELTIC HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Benfica ile Celtic arasındaki UEFA Avrupa Ligi karşılaşması, Türkiye'de tabii Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele, TRT'nin dijital yayın platformu tabii üzerinden takip edilebilecek.

AVRUPA LİGİ'NDE BENFICA VE CELTIC FARKLI BAŞLADI

Benfica ve Celtic, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında birbirinden farklı sonuçlar elde etti. Portekiz temsilcisi Benfica, Milan'ı deplasmanda 2-0 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı.

İskoçya ekibi Celtic ise sahasında konuk ettiği Ferencváros'a 3-1 mağlup oldu. İlk hafta sonunda Benfica, üç puan ve artı iki averajla yedinci sırada yer alırken Celtic, eksi iki averajla 28. basamakta bulunuyor.

BENFICA - CELTIC REKABETİNDE 1969 DETAYI

Benfica ve Celtic arasındaki rekabet, 1969-1970 sezonuna kadar uzanıyor. İki takım, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda karşılaştıkları eşleşmede kendi sahalarında 3-0'lık galibiyetler elde etti.

Celtic, Glasgow'da oynanan ilk karşılaşmayı 3-0 kazanırken Benfica, Lizbon'daki rövanşta aynı skorla galip geldi. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması üzerine, dönemin kuralları gereği yapılan kura atışı sonucunda turu geçen taraf Celtic oldu.

BENFICA - CELTIC MUHTEMEL 11'LER

Benfica: Trubin, Bah, Circati, Tomás Araújo, El Karouani, Palhinha, Aursnes, Lukébakio, Prestianni, Schjelderup, Pavlidis.

Celtic: Sinisalo, Donovan, Murray, Scales, Tierney, McGregor, Baur, Camilo Durán, Nygren, Tounekti, Høgh.

BENFICA - CELTIC MAÇININ HAKEMİ KİM?

Benfica ile Celtic arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasını Karadağlı hakem Nikola Dabanović yönetecek. 44 yaşındaki hakemin yardımcılıklarını Srdan Jovanović ve Vladan Todorović yapacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Pol van Boekel, AVAR görevini ise Fedayi San üstlenecek.

BENFICA - CELTIC MAÇI CANLI TAKİP EKRANI