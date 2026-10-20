İşte Beşiktaş-Crystal Palace maçının hakemi!
Beşiktaş-Crystal Palace maçının hakemi, Hollandalı Danny Makkelie oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, evinde Crystal Palace'ı ağırlayacak. Karşılaşma öncesi, mücadelenin hakemi belli oldu.
Beşiktaş-Crystal Palace maçının hakemi, Hollandalı Danny Makkelie olarak açıklandı.
MAKKEILE'NİN YÖNETTİĞİ MAÇLARDA TEMSİLCİLERİMİZİN ALDIĞI SONUÇLAR
25 Ağustos 2016: Grasshoppers 0–2 Fenerbahçe
9 Mart 2017: Olympiakos 1-1 Beşiktaş
9 Aralık 2020: PSG 5-1 Başakşehir
24 Ağustos 2022: Trabzonspor 0-0 Kopenhag
9 Aralık 2025: Monaco 1-0 Galatasaray