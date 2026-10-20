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İşte Beşiktaş-Crystal Palace maçının hakemi!

Beşiktaş-Crystal Palace maçının hakemi, Hollandalı Danny Makkelie oldu.

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İşte Beşiktaş-Crystal Palace maçının hakemi!

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, evinde Crystal Palace'ı ağırlayacak. Karşılaşma öncesi, mücadelenin hakemi belli oldu.

Beşiktaş-Crystal Palace maçının hakemi, Hollandalı Danny Makkelie olarak açıklandı.

MAKKEILE'NİN YÖNETTİĞİ MAÇLARDA TEMSİLCİLERİMİZİN ALDIĞI SONUÇLAR

25 Ağustos 2016: Grasshoppers 0–2 Fenerbahçe

9 Mart 2017: Olympiakos 1-1 Beşiktaş

9 Aralık 2020: PSG 5-1 Başakşehir

24 Ağustos 2022: Trabzonspor 0-0 Kopenhag

9 Aralık 2025: Monaco 1-0 Galatasaray

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