Celta Vigo - Juventus maçı saat kaçta yayınlanacak, ne zaman?
Celta Vigo - Juventus maçı bugün mü, ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 26 yıl sonra yeniden buluşan iki takımın Avrupa Ligi mücadelesi canlı nasıl izlenir? İki kulübün kadro durumu ve yayın ayrıntıları haberin devamında...
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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan lig aşamasının ikinci hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. İspanya temsilcisi Celta de Vigo, sahasında İtalya Serie A'nın köklü ekiplerinden Juventus'u ağırlayacak. Organizasyonun ilk haftasında NEC Nijmegen'i 5-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna yerleşen Juventus, zorlu İspanya deplasmanında galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Omonia karşısında aldığı 1-0'lık mağlubiyetle Avrupa Ligi'ne puansız başlayan Celta Vigo ise taraftarı önünde ilk galibiyetini arayacak. Juventus'ta Kenan Yıldız'ın maç kadrosunda yer almaması, Celta Vigo'da ise millî kaleci Altay Bayındır'ın kadroya dahil edilmesi karşılaşma öncesinde dikkat çeken gelişmeler arasında bulunuyor. Peki, Celta de Vigo - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Avrupa Ligi mücadelesinin yayın bilgileri, muhtemel 11'leri, sakat oyuncuları ve öne çıkan istatistikleri...
CELTA DE VIGO - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ikinci haftasında oynanacak Celta de Vigo - Juventus karşılaşması, 15 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.
Mücadele, İspanya'nın Vigo kentinde bulunan Abanca Balaídos Stadı'nda oynanacak.
CELTA DE VIGO - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?
Celta de Vigo ile Juventus arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşması, Türkiye'de tabii Spor üzerinden canlı yayınlanacak.
JUVENTUS'TA KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?
Juventus'un Celta de Vigo karşılaşması için açıkladığı maç kadrosunda Kenan Yıldız yer almadı.
Milli futbolcu, Spalletti'nin İspanya deplasmanına götürdüğü oyuncular arasında bulunmuyor.
Kenan Yıldız'ın yanı sıra Manuel Locatelli, Khéphren Thuram, Jeremie Boga ve Jeff Ekhator da sakatlıkları nedeniyle maç öncesindeki eksik oyuncular arasında gösteriliyor.
CELTA DE VIGO - JUVENTUS MUHTEMEL 11'LER
Celta de Vigo: Radu, Cáceres, Yoel Lago, Marcos Alonso, Javi Rueda, Aleix Febas, Ilaix Moriba, Javi Galán, Hugo Álvarez, Ferran Jutglà, Williot Swedberg.
Juventus: Vicario, Zeki Çelik, Gatti, Kelly, Cambiaso, Douglas Luiz, Pape Sarr, Kerim Alajbegović, McKennie, Nico González, Kolo Muani.
Muhtemel 11'ler, maç öncesi kadro tahminlerine dayanmaktadır. Kesin ilk 11'ler karşılaşma öncesinde açıklanacaktır.
CELTA DE VIGO - JUVENTUS MAÇININ HAKEMİ KİM?
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Celta de Vigo - Juventus karşılaşmasını Hollandalı hakem Sander van der Eijk yönetecek.
Van der Eijk'in yardımcılıklarını Rens Bluemink ve Stefan De Groot üstlenecek.
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