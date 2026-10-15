Celta Vigo - Juventus maçı saat kaçta yayınlanacak, ne zaman?

Celta Vigo - Juventus maçı bugün mü, ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 26 yıl sonra yeniden buluşan iki takımın Avrupa Ligi mücadelesi canlı nasıl izlenir? İki kulübün kadro durumu ve yayın ayrıntıları haberin devamında...