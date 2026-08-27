Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Ferencvaros'a konuk oluyor. İlk maçı 1-0 kaybeden bordo-mavililer, Macaristan'da turu geçecek skoru bulmak için sahaya çıkacak. Ferencvaros - Trabzonspor maçı TSİ 21.30'da başlayacak ve ATV ekranlarından canlı, şifresiz yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu rövanş heyecanı yaşanıyor. Temsilcimiz Trabzonspor, ilk maçta sahasında 1-0 mağlup olduğu Ferencvaros ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, Macaristan'dan tur biletini alarak Avrupa Ligi'nin lig aşamasına kalmayı hedefliyor. Ferencvaros - Trabzonspor maçı 27 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.30'da başlayacak. Groupama Arena'daki mücadele ATV'den canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. Trabzonspor, Papara Park'ta oynanan ilk karşılaşmadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Bordo-mavililerin doğrudan tur atlayabilmesi için rövanşta en az iki farklı galibiyet alması gerekiyor. Trabzonspor'un tek farklı galibiyetinde ise mücadele uzatmalara gidecek. Ferencvaros'un üstünlüğünü koruması halinde ise Macaristan temsilcisi Avrupa Ligi lig aşamasına yükselecek.

FERENCVAROS - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Ferencvaros - Trabzonspor maçı 27 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.30'da başlayacak.

FERENCVAROS - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma ATV'de canlı ve şifresiz yayınlanacak.

TEK HEDEF LİG ETABI

Karadeniz devine Macaristan'da Ferencvaros önüden alacağı tüm iki ve daha farklı galibiyetler turu getirecek. Tek farklı galibiyetlerde ise maç uzayacak. Beraberlik durumunda da Ferencvaros lig etabına kalacak. Teknik Direktör Fatih Tekke ve ekibi, yeni formatıyla oynanan Avrupa Ligi'nde ilk kez lig etabına yükselmeyi amaçlıyor. Bordo-mavililer, play-off turunu geçemezse yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek.

A SPOR'DA ÖZEL YAYINLAR

Temsilcimiz Trabzonspor'un Macaristan'da Ferencvaros'la oynayacağı rövanş karşılaşması öncesi A Spor'da gün boyu özel yayınlar olacak. Maç öncesi son gelişmeler, röportajlar ve maçla ilgili tüm yorumlar futbolseverlerle buluşacak. Bordo-mavililerin tur heyecanı gün boyunca ATV ve A Spor ekranlarında yaşanacak.

157'İNCİ MÜSABAKA

Avrupa Ligi play-off turu rövanşında bu akşam Macaristan'ın Ferencvaros takımı ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 157. maçına çıkacak. Bordo-mavili takım, 156 müsabakanın 56'sından galibiyetle ayrıldı. 61 karşılaşmada mağlup olan Karadeniz devi, 39 kez de berabere kaldı.

TEKKE'NİN 61. MAÇI

Fatih Tekke, Trabzonspor'un başında 61. maçına bu akşam Ferencvaros önünde çıkacak. Aynı zamanda ikinci Avrupa maçında görev yapacak Tekke futbolculuk döneminde Rus temsilcisi Zenit'in formasıyla UEFA Kupası şampiyonluğu yaşamıştı. Başarılı teknik direktör, Macaristan'da turu geçerek Trabzonspor ile beraber Avrupa Ligi'ne kalmak istiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Ferencvaros: Dibusz, Osvath, Gomez, Raemaekers, Cadu, Corbu, Rommens, O'Dowda, Yusuf, Zachariassen, Joseph.

Trabzonspor: Onana, Pina, Saviç, Cenk, Cabral, Melih, Bouchouari, Muçi, Saviolo, Salah, Onuachu.