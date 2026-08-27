Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Kauno Zalgiris deplasmanına çıkacak. İlk karşılaşmayı 3-0 kazanarak önemli bir avantaj elde eden siyah-beyazlılar, Litvanya temsilcisi karşısında Avrupa kupalarındaki 264. maçını oynayacak. Beşiktaş'ın Avrupa arenasındaki dikkat çeken istatistikleri ve tarihi başarıları haberimizde.

Kauno Zalgiris - Beşiktaş maçını takip etmek için tıklayınız...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, İstanbul'da oynanan ilk mücadeleyi 3-0 kazanarak tur için önemli bir avantaj elde etti. Beşiktaş, rövanş karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 264. maçına çıkacak. Avrupa arenasında bugüne kadar 263 karşılaşma oynayan siyah-beyazlılar, bu mücadelelerin 102'sini kazanırken 50'sinde sahadan beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, 111 karşılaşmada ise rakiplerine mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip söz konusu maçlarda rakip fileleri 356 kez havalandırırken kalesinde 395 gol gördü. Peki, Kauno Zalgiris - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kauno Zalgiris - Beşiktaş maçı nasıl izlenir? Muhtemel 11'ler belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

KAUNO ZALGIRIS-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Kauno Zalgiris-Beşiktaş rövanş maçı 27 Ağustos 2026 Perşembe günü oynanacak. UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki eşleşmenin ikinci karşılaşmasına Kauno Zalgiris ev sahipliği yapacak.

KAUNO ZALGIRIS-BEŞİKTAŞ RÖVANŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı programa göre mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.

KAUNO ZALGIRIS-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TV 100'de canlı ve şifresiz yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ AVRUPA'DA 264. MAÇINA ÇIKIYOR

1959 yılında başlayan Avrupa kupaları serüveninde Beşiktaş, Türkiye'yi Avrupa'da 47 kez temsil etti. Siyah-beyazlılar, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 19, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 7, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 19, UEFA Konferans Ligi'nde ise 2 kez mücadele etti. Kauno Zalgiris karşılaşması, Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında 264. maçı olacak. İlk maçta Litvanya temsilcisini 3-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, rövanşta da skor avantajını koruyarak Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek istiyor.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ'NDEKİ 139. MAÇI

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Kauno Zalgiris karşılaşmasıyla birlikte 139. maçına çıkacak. Daha önce organizasyonda 138 karşılaşma oynayan siyah-beyazlılar, bu mücadelelerde 62 galibiyet, 25 beraberlik ve 51 mağlubiyet aldı. Beşiktaş'ın Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonundaki gol sayısı ise 217. Siyah-beyazlılar, kalesinde 180 gol gördü.

BEŞİKTAŞ'IN DEPLASMAN KARNESİ

Kauno Zalgiris karşılaşması, Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki 132. deplasman maçı olacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında daha önce oynadığı 131 deplasman maçında 35 galibiyet elde etti. Bu karşılaşmaların 24'ü beraberlikle sonuçlanırken Beşiktaş, 72 mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş, Avrupa deplasmanlarında 151 gol atarken 245 gol yedi.

BEŞİKTAŞ AVRUPA'DA 3 KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI

Siyah-beyazlı takım Avrupa kupalarında üç kez çeyrek finale yükseldi. Beşiktaş, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda, UEFA Kupası'nda ise 2002-2003 sezonunda son 8 takım arasında yer aldı. Siyah-beyazlıların Avrupa'daki son çeyrek final macerası ise 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yaşandı. Beşiktaş, bu turda Olimpik Lyon'a penaltılar sonucunda elenerek organizasyona veda etti.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA KUPALARINDAKİ İSTATİSTİKLERİ

Toplam Avrupa maçı: 264

Galibiyet: 102

Beraberlik: 50

Mağlubiyet: 111

Atılan gol: 356

Yenilen gol: 395

UEFA Avrupa Ligi maç sayısı: 139

Avrupa Ligi galibiyeti: 62

Avrupa Ligi beraberliği: 25

Avrupa Ligi mağlubiyeti: 51

KAUNO ZALGIRIS - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ (TIKLA)