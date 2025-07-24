Midtjylland-Hibernian maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Bu turda karşı karşıya gelecek takımlardan biri Danimarka'nın köklü temsilcisi Midtjylland, diğeri ise İskoçya futbolunun istikrarlı kulüplerinden Hibernian. İki ayaklı eleme mücadelesinin ilk perdesi öncesi futbolseveler, "Midtjylland-Hibernian maçı canlı izle" gibi konuları araştırıyor. Bu zorlu eşleşmede, her iki takım da bir sonraki tura avantajlı çıkmanın planlarını yapıyor. İşte, UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi detaylar..
MIDTJYLLAND-HIBERNIAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda oynanacak Midtjylland-Hibernian maçı 24 Temmuz Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak. MCH Arena'da oynanacak karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.