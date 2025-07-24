Banik Ostrava-Legia Varşova maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?

Avrupa futbolunun nabzı bu kez UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda atıyor. Çek Cumhuriyeti'nin köklü kulüplerinden Banik Ostrava, Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı ağırlayacak. İki ayaklı eşleşmenin ilk perdesi, hem skor anlamında hem de psikolojik üstünlük açısından büyük önem taşıyor. Her iki ekip de Avrupa arenasında adını duyurmak ve gruplara kalmak adına bu turu geçmeyi hedefliyor. Peki, Banik Ostrava-Legia Varşova maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?