Banik Ostrava-Legia Varşova maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Bu turda karşı karşıya gelecek takımlardan biri Çek Cumhuriyeti'nin köklü temsilcisi Banik Ostrava, diğeri ise Polonya futbolunun istikrarlı kulüplerinden Legia Varşova. İki ayaklı eleme mücadelesinin ilk perdesi öncesi futbolseveler, "Banik Ostrava-Legia Varşova maçı canlı izle" gibi konuları araştırıyor. Bu zorlu eşleşmede, her iki takım da bir sonraki tura avantajlı çıkmanın planlarını yapıyor. İşte, UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi detaylar..
BANIK OSTRAVA-LEGIA VARŞOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda oynanacak Banik Ostrava-Legia Varşova maçı 24 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Mestsky Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.