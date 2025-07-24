Levski Sofia-Braga maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Bu turda karşı karşıya gelecek takımlardan biri Bulgaristan'ın köklü temsilcisi Levski Sofia, diğeri ise Portekiz futbolunun istikrarlı kulüplerinden Braga. İki ayaklı eleme mücadelesinin ilk perdesi öncesi futbolseveler, "Levski Sofia-Braga maçı canlı izle" gibi konuları araştırıyor. Bu zorlu eşleşmede, her iki takım da bir sonraki tura avantajlı çıkmanın planlarını yapıyor. İşte, UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi detaylar..
LEVSKI SOFIA-BRAGA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda oynanacak Levski Sofia-Braga maçı 24 Temmuz Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak. Vasil Levski Ulusal Stadyumu oynanacak karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.