Anderlecht-Hacken maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Bu turda karşı karşıya gelecek takımlardan biri Belçika'nın köklü temsilcisi Anderlecht, diğeri ise İsveç futbolunun istikrarlı kulüplerinden Hacken. İki ayaklı eleme mücadelesinin ilk perdesi öncesi futbolseveler, "Anderlecht-Hacken maçı canlı izle" gibi konuları araştırıyor. Bu zorlu eşleşmede, her iki takım da bir sonraki tura avantajlı çıkmanın planlarını yapıyor. İşte, UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi detaylar..
ANDERLECHT-HACKEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda oynanacak Anderlecht-Hacken maçı 24 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak. Lotto Park'ta oynanacak karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.