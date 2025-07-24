FC Sheriff-Utrecht maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Bu turda karşı karşıya gelecek takımlardan biri Moldova'nın köklü temsilcisi FC Sheriff, diğeri ise Hollanda futbolunun istikrarlı kulüplerinden Utrecht. İki ayaklı eleme mücadelesinin ilk perdesi öncesi futbolseveler, "FC Sheriff-Utrecht maçı canlı izle" gibi konuları araştırıyor. Bu zorlu eşleşmede, her iki takım da bir sonraki tura avantajlı çıkmanın planlarını yapıyor. İşte, UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi detaylar..
FC SHERIFF-UTRECHT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda oynanacak FC Sheriff-Utrecht maçı 24 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Sheriff Sports Complex'te oynanacak karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.