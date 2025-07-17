Partizan-AEK Larnaca maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Partizan-AEK Larnaca maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turunda sahne alacak olan rövanş mücadelesinde Partizan sahasıdna AEK Larnaca'yı ağırlayacak. İlk karşılaşmada evinde 1-0’lık avantajı kapan AEK, tur kapısını aralasa da Sırbistan'daki zorlu deplasman öncesi rehavete kapılmıyor. Rövanşta ise tüm gözler, turun sahibinin kim olacağını belirleyecek 90 dakikada olacak. Peki, Partizan-AEK Larnaca maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?