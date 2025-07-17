Partizan-AEK Larnaca maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turunda heyecan ikinci randevuyla devam ediyor. Partizan evinde AEK Larnaca'yı ağırlamaya hazırlanıyor. İlk maçı sahasında 1-0'lık skorla kazanan AEK, avantajı eline geçirse de, deplasmanda oynanacak rövanşta işinin kolay olmayacağını biliyor. Futbolseverler ise Partizan-AEK Larnaca maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Partizan-AEK Larnaca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
PARTIZAN-AEK LARNACA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turu rövanşında oynanacak Partizan-AEK Larnaca maçı 17 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.
ASpor CANLI YAYIN