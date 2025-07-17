Prishtina-FC Sheriff maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turunda heyecan ikinci randevuyla devam ediyor. Kosova temsilcisi Prishtina, evinde Moldova'nın güçlü takımlarından FC Sheriff'i ağırlamaya hazırlanıyor. İlk maçı sahasında 4-0'lık skorla kazanan Sheriff, avantajı eline geçirse de, deplasmanda oynanacak rövanşta işinin kolay olmayacağını biliyor. Futbolseverler ise Prishtina-FC Sheriff maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Prishtina-FC Sheriff maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
PRISHTINA-FC SHERIFF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turu rövanşında oynanacak Prishtina-FC Sheriff maçı 17 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.