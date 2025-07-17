Prishtina-FC Sheriff maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Prishtina-FC Sheriff maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turunda sahne alacak olan rövanş mücadelesinde Prishtina sahasında FC Sheriff'i ağırlayacak. İlk karşılaşmada evinde 4-0’lık avantajı kapan Sheriff, tur kapısını aralasa da Kosova'daki zorlu deplasman öncesi rehavete kapılmıyor. Rövanşta ise tüm gözler, turun sahibinin kim olacağını belirleyecek 90 dakikada olacak. Peki, Prishtina-FC Sheriff maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?