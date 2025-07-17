Hapoel Beer Sheva-Levski Sofia maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turunda heyecan ikinci randevuyla devam ediyor. İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva, evinde Bulgaristan'ın güçlü takımlarından Levski Sofia'yı ağırlamaya hazırlanıyor. İlk maçta evinde 0-0 berabere kalan Levski Sofia, deplasmanda oynanacak rövanşta işinin kolay olmayacağını biliyor. Futbolseverler ise Hapoel Beer Sheva-Levski Sofia maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Hapoel Beer Sheva-Levski Sofia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
HAPOEL BEER SHEVA-LEVSKI SOFIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turu rövanşında oynanacak Hapoel Beer Sheva-Levski Sofia maçı 17 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.