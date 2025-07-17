Hapoel Beer Sheva-Levski Sofia maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hapoel Beer Sheva-Levski Sofia maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turunda sahne alacak olan rövanş mücadelesinde Hapoel Beer Sheva sahasında Levski Sofia'yı ağırlayacak. İlk karşılaşmada 0-0 berabere kalan takımlar, ikinci maç öncesi hazırlıklarını tamamladı. Rövanşta ise tüm gözler, turun sahibinin kim olacağını belirleyecek 90 dakikada olacak. Peki, Hapoel Beer Sheva-Levski Sofia maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?