Ilves Tampere-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ilves Tampere-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turunda sahne alacak olan rövanş mücadelesinde Ilves Tampere sahasında Shakhtar Donetsk'i ağırlayacak. İlk karşılaşmada kendi evinde 6-0’lık avantajı kapan Shaktar, tur kapısını aralasa da Finlandiya'daki zorlu deplasman öncesi rehavete kapılmıyor. Rövanşta ise tüm gözler, turun sahibinin kim olacağını belirleyecek 90 dakikada olacak. Peki, Ilves Tampere-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?