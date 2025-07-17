Ilves Tampere-Shakhtar Donetsk maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turunda heyecan ikinci randevuyla devam ediyor. Finlandiya temsilcisi Ilves Tampere, evinde Ukrayna'nın güçlü takımlarından Shakhtar Donetsk'i ağırlamaya hazırlanıyor. İlk maçı sahasında 6-0'lık skorla kazanan Shakhtar Donetsk, avantajı eline geçirse de, deplasmanda oynanacak rövanşta işinin kolay olmayacağını biliyor. Futbolseverler ise Ilves Tampere-Shakhtar Donetsk maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Ilves Tampere-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ILVES TAMPERE-SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turu rövanşında oynanacak Ilves Tampere-Shakhtar Donetsk maçı 17 Temmuz Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.