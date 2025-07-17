Aktobe-Legia Varşova maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Aktobe-Legia Varşova maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turunda heyecan ikinci randevuyla devam ediyor. Kazakistan temsilcisi Aktobe, evinde Polonya'nın güçlü takımlarından Legia Varşova'yı ağırlamaya hazırlanıyor. İlk maçı sahasında 1-0'lık skorla kazanan Legia Varşova, avantajı eline geçirse de, deplasmanda oynanacak rövanşta işinin kolay olmayacağını biliyor. Futbolseverler ise Aktobe-Legia Varşova maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Aktobe-Legia Varşova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
AKTOBE-LEGIA VARŞOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turu rövanşında oynanacak Aktobe-Legia Varşova maçı 17 Temmuz Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.