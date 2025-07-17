Aktobe-Legia Varşova maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Aktobe-Legia Varşova maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turunda sahne alacak olan rövanş mücadelesinde Aktobe sahasında Legia Varşova’yı ağırlayacak. İlk karşılaşmada kendi evinde 1-0’lık avantajı kapan Legia, tur kapısını aralasa da Kazakistan'daki zorlu deplasman öncesi rehavete kapılmıyor. Rövanşta ise tüm gözler, turun sahibinin kim olacağını belirleyecek 90 dakikada olacak. Peki, Aktobe-Legia Varşova maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?