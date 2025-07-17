Hacken-Spartak Trnava maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hacken-Spartak Trnava maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turunda sahne alacak olan rövanş mücadelesinde Hacken sahasında Spartak Trnava'yı ağırlayacak. İlk karşılaşmada deplasmanda 1-0’lık avantajı kapan Hacken, tur kapısını aralasa da İsveç'teki zorlu karşılaşma öncesi rehavete kapılmıyor. Rövanşta ise tüm gözler, turun sahibinin kim olacağını belirleyecek 90 dakikada olacak. Peki, Hacken-Spartak Trnava maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?