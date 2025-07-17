Hacken-Spartak Trnava maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turunda heyecan ikinci randevuyla devam ediyor. İsveç temsilcisi Hacken, evinde Slovakya'nın güçlü takımlarından Spartak Trnava'yı ağırlamaya hazırlanıyor. İlk maçı sahasında 1-0'lık skorla kazanan Hacken, avantajı eline geçirse de, evinde oynanacak rövanşta işinin kolay olmayacağını biliyor. Futbolseverler ise Hacken-Spartak Trnava maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Hacken-Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
HACKEN-SPARTAK TRNAVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turu rövanşında oynanacak Hacken-Spartak Trnava maçı 17 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.