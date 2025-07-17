Celje-Sabah maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turunda heyecan ikinci randevuyla devam ediyor. Slovenya temsilcisi Celje, evinde Azerbaycan'ın güçlü takımlarından Sabah'ı ağırlamaya hazırlanıyor. İlk maçı deplasmanda 3-2'lik skorla kazanan Celje, avantajı eline geçirse de, evinde oynanacak rövanşta işinin kolay olmayacağını biliyor. Futbolseverler ise Celje-Sabah maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Celje-Sabah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
CELJE-SABAH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turu rövanşında oynanacak Celje-Sabah maçı 17 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.
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