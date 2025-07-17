Celje-Sabah maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Celje-Sabah maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turunda sahne alacak olan rövanş mücadelesinde Celje sahasında Sabah'ı ağırlayacak. İlk karşılaşmada deplasmanda 3-2’lik avantajı kapan Celje, tur kapısını aralasa da Slovenya'daki zorlu maç öncesi rehavete kapılmıyor. Rövanşta ise tüm gözler, turun sahibinin kim olacağını belirleyecek 90 dakikada olacak. Peki, Celje-Sabah maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?