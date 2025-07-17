CFR Cluj-Paksi SE maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CFR Cluj-Paksi SE maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turunda sahne alacak olan rövanş mücadelesinde CFR Cluj sahasında Paksi SE'yi ağırlayacak. İlk karşılaşmada evinde 0-0 berabere kalan Paksi SE, turu geçmek istese de Romanya'daki zorlu deplasman öncesi rehavete kapılmıyor. Rövanşta ise tüm gözler, turun sahibinin kim olacağını belirleyecek 90 dakikada olacak. Peki, CFR Cluj-Paksi SE maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?