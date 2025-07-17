CFR Cluj-Paksi SE maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turunda heyecan ikinci randevuyla devam ediyor. Romanya temsilcisi CFR Cluj, evinde Macaristan'ın güçlü takımlarından Paksi SE'yi ağırlamaya hazırlanıyor. İlk maçı sahasında 0-0' berabere tamamlayan Paksi SE, deplasmanda oynanacak rövanşta işinin kolay olmayacağını biliyor. Futbolseverler ise CFR Cluj-Paksi SE maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, CFR Cluj-Paksi SE maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
CFR CLUJ-PAKSI SE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turu rövanşında oynanacak CFR Cluj-Paksi SE maçı 17 Temmuz Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.