UEFA Avrupa Ligi Legia Varşova-Aktobe maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu’nda nefesler tutuldu, gözler Legia Varşova ile Aktobe arasında oynanacak kritik mücadeleye çevrildi. İki ayaklı eleme formatında ilk sınavını verecek olan ekipler, turu geçebilmek için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Özellikle ilk maçta alınacak skor, rövanş karşılaşması öncesi büyük önem taşıyor. Peki, Legia Varşova-Aktobe maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Legia Varşova-Aktobe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu'nda Legia Varşova ile Aktobe karşı karşıya gelecek. Turnuvaya devam etmeyi amaçlayan takımlar, iki maç oynanacak eleme turunda hata yapmak istemiyor. Hangi ekibin bir üst tura çıkacağı merak edilirken, futbolseverler Legia Varşova-Aktobe maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Legia Varşova-Aktobe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LEGIA VARŞOVA-AKTOBE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu'nda oynanacak Legia Varşova-Aktobe maçı 10 Temmuz Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.