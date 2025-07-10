UEFA Avrupa Ligi Spartak Trnava-Hacken maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu’nda nefesler tutuldu, gözler Spartak Trnava ile Hacken arasında oynanacak kritik mücadeleye çevrildi. İki ayaklı eleme formatında ilk sınavını verecek olan ekipler, turu geçebilmek için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Özellikle ilk maçta alınacak skor, rövanş karşılaşması öncesi büyük önem taşıyor. Peki, Spartak Trnava-Hacken maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Spartak Trnava-Hacken maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu'nda Spartak Trnava ile Hacken karşı karşıya gelecek. Turnuvaya devam etmeyi amaçlayan takımlar, iki maç oynanacak eleme turunda hata yapmak istemiyor. Hangi ekibin bir üst tura çıkacağı merak edilirken, futbolseverler Spartak Trnava-Hacken maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Spartak Trnava-Hacken maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SPARTAK TRNAVA-HACKEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu'nda oynanacak Spartak Trnava-Hacken maçı 10 Temmuz Perşembe günü saat 21.15'te başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.