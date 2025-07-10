UEFA Avrupa Ligi Shaktar Donetsk-Ilves Tampere maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu’nda nefesler tutuldu, gözler Shaktar Donetsk ile Ilves Tampere arasında oynanacak kritik mücadeleye çevrildi. Arda Turan yönetiminde ilk maçına çıkmaya hazırlanan Ukrayna ekibi, bir üst tura çıkarak Beşiktaş'ın rakibi olmayı amaçlıyor. Özellikle ilk maçta alınacak skor, rövanş karşılaşması öncesi büyük önem taşıyor. Peki, Shaktar Donetsk-Ilves Tampere maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Shaktar Donetsk-Ilves Tampere maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu'nda Shaktar Donetsk ile Ilves Tampere karşı karşıya gelecek. Turnuvaya devam etmeyi amaçlayan takımlar, iki maç oynanacak eleme turunda hata yapmak istemiyor. Hangi ekibin bir üst tura çıkacağı merak edilirken, futbolseverler Shaktar Donetsk-Ilves Tampere maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Shaktar Donetsk-Ilves Tampere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SHAKTAR DONETSK-ILVES TAMPERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu'nda oynanacak Shaktar Donetsk-Ilves Tampere maçı 10 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.