UEFA Avrupa Ligi Levski Sofia-Hapoel Beer Sheva maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu’nda nefesler tutuldu, gözler Levski Sofia ile Hapoel Beer Sheva arasında oynanacak kritik mücadeleye çevrildi. İki ayaklı eleme formatında ilk sınavını verecek olan ekipler, turu geçebilmek için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Özellikle ilk maçta alınacak skor, rövanş karşılaşması öncesi büyük önem taşıyor. Peki, Levski Sofia-Hapoel Beer Sheva maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Levski Sofia-Hapoel Beer Sheva maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu'nda Levski Sofia ile Hapoel Beer Sheva karşı karşıya gelecek. Turnuvaya devam etmeyi amaçlayan takımlar, iki maç oynanacak eleme turunda hata yapmak istemiyor. Hangi ekibin bir üst tura çıkacağı merak edilirken, futbolseverler Levski Sofia-Hapoel Beer Sheva maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Levski Sofia-Hapoel Beer Sheva maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LEVSKI SOFIA-HAPOEL BEER SHEVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu'nda oynanacak Levski Sofia-Hapoel Beer Sheva maçı 10 Temmuz Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.