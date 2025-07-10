Levski Sofia-Hapoel Beer Sheva maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu'nda Levski Sofia ile Hapoel Beer Sheva karşı karşıya gelecek. Turnuvaya devam etmeyi amaçlayan takımlar, iki maç oynanacak eleme turunda hata yapmak istemiyor. Hangi ekibin bir üst tura çıkacağı merak edilirken, futbolseverler Levski Sofia-Hapoel Beer Sheva maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Levski Sofia-Hapoel Beer Sheva maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
LEVSKI SOFIA-HAPOEL BEER SHEVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu'nda oynanacak Levski Sofia-Hapoel Beer Sheva maçı 10 Temmuz Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.
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