UEFA Avrupa Ligi Sabah-Celje maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu’nda nefesler tutuldu, gözler Sabah ile Celje arasında oynanacak kritik mücadeleye çevrildi. İki ayaklı eleme formatında ilk sınavını verecek olan ekipler, turu geçebilmek için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Özellikle ilk maçta alınacak skor, rövanş karşılaşması öncesi büyük önem taşıyor. Peki, Sabah-Celje maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sabah-Celje maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu'nda Sabah ile Celje karşı karşıya gelecek. Turnuvaya devam etmeyi amaçlayan takımlar, iki maç oynanacak eleme turunda hata yapmak istemiyor. Hangi ekibin bir üst tura çıkacağı merak edilirken, futbolseverler Sabah-Celje maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Sabah-Celje maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SABAH-CELJE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu'nda oynanacak Sabah-Celje maçı 10 Temmuz Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.