Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan UEFA Avrupa Ligi’nde büyük final zamanı geldi çattı. Finalde İngiliz futbolunun iki önemli temsilcisi Tottenham ve Manchester United kozlarını paylaşacak. Premier Lig'de beklentilerin uzağında kalan iki ekip, sezonu Avrupa kupasıyla taçlandırmak istiyor. Mücadele, İspanya'nın futbol tutkusuyla bilinen Bilbao kentinde oynanacak. Tottenham, teknik direktör Ange Postecoglou yönetiminde sezonun en önemli sınavına çıkarken, kupayı kazanarak kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Ruben Amorim önderliğinde karşılaşmaya hazırlanan Manchester United cephesinde de büyük bir motivasyon söz konusu. Maç öncesinde milli kaleci Altay Bayındır'ın ilk 11'de yer alıp almayacağı futbolseverler arasında merak konusu. Peki, Tottenham-Manchester United maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Tottenham-Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi finalinde iki İngiliz devi, Tottenham ve Manchester United kozlarını paylaşacak. Sezon boyunca istikrarsız bir performans sergileyen bu iki ekip, Avrupa arenasında kazanacakları kupayla hem taraftarına moral vermek hem de sezonu anlamlı bir şekilde noktalamak istiyor. Finalin adresi ise futbolun tutkusunu damarlarında taşıyan İspanya'nın Bilbao şehri olacak. Manchester United cephesinde gözler teknik direktör Ruben Amorim'de. Sezonun beklentilerin altında geçmesiyle eleştirilerin odağı olan Kırmızı Şeytanlar, Avrupa Ligi kupasını ikinci kez müzesine götürerek bu sezonu unutturmayı hedefliyor. Milli kalecimiz Altay Bayındır'ın kadroda yer alması beklenirken, ilk 11'de forma giyip giymeyeceği ise maç saatinde netlik kazanacak. Tottenham tarafında ise işler pek iç açıcı değil. Ange Postecoglou yönetiminde tarihinin en kötü Premier Lig sezonlarından birini geçiren Kuzey Londra ekibi, Avrupa'da zafer yaşayarak taraftarının gönlünü kazanmak istiyor. Daha önce iki kez Avrupa kupasını kazanan Tottenham, bu kez üçüncü kupayı kaldırmak için sahaya çıkacak. Peki, Tottenham-Manchester United maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TOTTENHAM-MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi finalinde oynanacak Tottenham-Manchester United maçı 21 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

TOTTENHAM-MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bilbao'nun San Mames Stadyumu'nda oynanacak Tottenhman-Manchester United UEFA Avrupa Ligi final maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TOTTENHAM-MANCHESTER UNITED MAÇI CANLI İZLE

ALTAY BAYINDIR İLK 11'DE OLACAK MI?

Tottenham ile Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'nde final oynamaya hazırlanırken gözler Altay Bayındır'a çevrildi. Ruben Amorim'in göreve gelmesinin ardından daha fazla süre almaya başlayan A Milli kalecinin heyecan dolu karşılaşmada ilk 11'de başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. Sezonun belirli kısımlarında süre alan ve önemli kurtarışlara imza atan Altay Bayındır'ın Tottenham ile oynanacak Avrupa Ligi final maçında yedek kulübesinde yer alacağı tahmin ediliyor. Kritik karşılaşmada Kırmızı Şeytanlar'ın kalesini Onana'nın koruması bekleniyor.

ManU'da bu sezon 9 maçta kaleye geçen milli eldiven, Premier Lig'de 3 kez görev yaptı. Altay, 3 kere de Carabao Kupası'nda forma giyerken UEFA Avrupa Ligi'nde 2, FA Cup'ta da 1 kez kaleyi korudu. İngiliz ekibinde 840 dakika kalede kalan Altay Bayındır, görev aldığı sürelerde 18 gol yedi.

MUHTEMEL 11'LER

Tottenham: Vicario, Porro, Romero, Van de Ven, Udogie, Sarr, Bissouma, Bentancur, Johnson, Son, Solanke

Manchester United: Onana, Lindelöf, Maguire, Yoro, Mazraoui, Dorgu, Ugarte, Casemiro, Amad, Fernandes, Höjlund

MİLYAR AVROLUK FİNAL

UEFA Avrupa Ligi finalinde karşılaşacak İngiliz ekipleri Tottenham ile Manchester United'ın UEFA listesinde yer alan futbolcularının toplam değeri, 1 milyar 469 milyon avro olarak dikkati çekiyor. Alman internet sitesi Transfermarkt'ın güncel verilerine göre Tottenham'ın kadro değeri 776 milyon 100 bin, Manchester United'ın ise 693 milyon 250 bin avro. İsveçli orta saha oyuncusu Dejan Kulusevski, 60 milyon avroyla Tottenham'ın en pahalı oyuncusu olurken, 55 milyon avroluk değerleriyle Leny Yoro, Kobbie Mainoo ve Bruno Fernandes, Manchester United'ın en yüksek bedelli oyuncuları olarak öne çıkıyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 2. RANDEVU

İspanya'da oynanacak finalde kupa için kozlarını paylaşacak iki İngiliz ekibi, bugüne kadar Avrupa kupalarında birbirlerine karşı 1 kez rakip oldu. 1963-1964 sezonunda oynanan Kupa Galipleri Kupası'nın 1. turunda eşleşen İngilizlerin ilk maçını Tottenham 2-0 kazandı. Old Trafford'da oynanan rövanştan 4-1 galibiyetle ayrılan Manchester United, lacivert-beyazlı rakibini eleyerek turnuvanın dışına etti.

İNGİLİZ TAKIMLARININ KUPA İSTATİSTİKLERİ

UEFA Avrupa Ligi'nde İspanya'nın Bilbao şehrinde oynanacak final maçında iki İngiliz ekibi karşı karşıya gelecek. Premier Lig'de yaşadıkları rekabeti Avrupa'nın iki numaralı kupasının finaline taşıyan İngiliz takımlarından Tottenham üçüncü, Manchester United ise ikinci kez zafere ulaşmak için sahaya çıkacak. 1955 yılında Fuar Şehirleri Kupası adıyla düzenlenmeye başlanan organizasyonun 1971-1972 sezonunda UEFA Kupası adını almasının ardından gerçekleştirilen ilk turnuvada kupanın sahibi Tottenham oldu.

Finalde bir başka İngiliz takımı Wolverhampton ile karşılaşan Tottenham, 1-1 ve 2-1'lik skorlarla kupaya uzandı. 1974'teki çift maçlı finalde Feyenoord'la oynadığı karşılaşmaları 2-2 ve 2-0 mağlup tamamlayarak bu kez finalde üzülen taraf olan lacivert-beyazlılar, kupadaki ikinci şampiyonluğunu da 1983-1984 sezonunda yaşadı. Tottenham, iki ayaklı finalin toplamda 2-2 sona erdiği müsabakada Anderlecht'i penaltılarla 4-3 mağlup ederek kupanın ikinci kez sahibi oldu.

MANCHESTER UNITED 1'ER KEZ KAZANIP KAYBETTİ

2009-2010 sezonundan bu yana ise UEFA Avrupa Ligi olarak düzenlenen organizasyonda 2 kez final oynayan Manchester United'ın 1 şampiyonluğu bulunuyor. 2016-2017 sezonunda oynanan finalde Hollanda temsilcisi Ajax'ı 2-0'la geçen Manchester United, tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi kupasını müzesine götürdü.

Son yıllarda eski parlak günlerinin gerisinde kalan Manchester United, 2021 sezonunda oynanan finalde ise podyuma ikinci olarak çıktı. İspanyol ekibi Villarreal'le Polonya'da oynanan finalde karşılaşan İngiliz temsilcisi, normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçta kupayı kaybetti. Tarihi anların yaşandığı finali Villarreal, penaltılar sonucunda 11-10 kazanarak kupanın sahibi oldu.

ALTAY BAYINDIR 11. TÜRK OLACAK

Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır, Kırmızı Şeytanlar'ın Tottenham ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi finalinde görev alması halinde UEFA organizasyonlarının final etabında yabancı bir takım kadrosunda forma giyen 11. Türk olacak. İngiliz ekibinin 21 Mayıs Çarşamba günü Tottenham ile İspanya'nın Bilbao şehrinde oynayacağı maçın geniş kadrosunda yer alması beklenen milli eldivenden önce 10 Türk futbolcu UEFA'nın düzenlediği şampiyonaların finalinde kupa için mücadele etti.

Can Bartu, Özcan Arkoç, Yıldıray Baştürk, Hamit Altıntop, Nuri Şahin, Hakan Çalhanoğlu, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fatih Tekke ve Arda Güler, UEFA'nın organize ettiği Şampiyonlar Ligi, eski isimleri Kupa Galipleri Kupası ve UEFA Kupası'nın (UEFA Avrupa Ligi) yanı sıra UEFA Süper Kupası'nda da görev aldı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile Manchester United arasında oynanacak finalde Alman hakem Felix Zwayer görev yapacak. Bilbao kentindeki San Mames Stadyumu'nda 21 Mayıs'ta oynanacak mücadelede Zwayer'in yardımcılıklarını Robert Kempter ve Christian Dietz yapacak. Finalde 4. hakem olarak İtalyan Maurizio Mariani, VAR'da Bastian Dankert olacak.