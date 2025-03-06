UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. FCSB, Fransa temsilcisi Lyon'u konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, FCSB - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Son 16 turu ilk maçında FCSB ile Lyon, çeyrek final için kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, FCSB - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FCSB - LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

FCSB - Lyon maçı 6 Mart Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

FCSB - LYON MAÇI MUHTEMEL 11'LER

FCSB: Tarnovanu; Cretu, Popescu, Dawa, Radunovic; Sut, Chiriches; Miculescu, Tanase, Cisotti; Gheorghita

Lyon: Perri; Kumbedi, Mata, Niakhate, Tagliafico; Tessmann, Matic; Cherki, Tolisso, Nuamah; Lacazette

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