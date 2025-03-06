UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. AZ Alkmaar, İngiltere temsilcisi Tottenham'ı konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, AZ Alkmaar - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Son 16 turu ilk maçında AZ Alkmaar ile Tottenham, çeyrek final için kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, AZ Alkmaar - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AZ ALKMAAR - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

AZ Alkmaar - Tottenham maçı 6 Mart Perşembe günü saat 22.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

AZ ALKMAAR - TOTTENHAM MAÇI MUHTEMEL 11'LER

AZ Alkmaar: Owusu-Oduro; Maikuma, Goes, Penetra, De Wit; Clasie, Koopmeiners; Poku, Buurmeester, Lahdo; Parrott

Tottenham: Vicario; Spence, Gray, Danso, Udogie; Maddison, Bissouma, Sarr; Johnson, Tel, Son

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