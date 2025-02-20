Viktoria Plzen-Ferencvaros maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Viktoria Plzen ile Ferencvaros kozlarını paylaşacak. İlk maçta Macaristan'da 1-0 galip gelen Ferencvaros, deplasmanda da aynı başarıyı göstererek son 16 biletini kapmak istiyor. Ancak Viktoria Plzen, evinde geri dönüş yaparak tur atlamayı hedefliyor. Heyecan dolu karşılaşmada kimin kazanacağı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki,Viktoria Plzen-Ferencvaros maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Viktoria Plzen-Ferencvaros maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Viktoria Plzen ile Ferencvaros, bu kez Çek Cumhuriyeti'nde kozlarını paylaşacak. İlk karşılaşmada Viktoria Plzen'i 1-0 mağlup eden Ferencvaros, avantajını koruyarak adını son 16 turuna yazdırmak istiyor. Ancak ev sahibi ekip, iç saha avantajını kullanarak sürpriz bir sonuca imza atarak turu geçen taraf olmayı hedefliyor. Peki, Viktoria Plzen-Ferencvaros maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VIKTORIA PLZEN-FERENCVAROS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Viktoria Plzen-Ferencvaros maçı 20 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşma Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.