Real Sociedad-Midtjylland maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Real Sociedad ile Midtjylland, bu kez İspanya'da kozlarını paylaşacak. İlk karşılaşmada Danimarka temsilcisini 2-1 mağlup eden Real Sociedad, avantajını koruyarak adını son 16 turuna yazdırmak istiyor. Ancak Midtjylland, deplasmanda sürpriz bir sonuca imza atarak turu geçen taraf olmayı hedefliyor. Peki, Real Sociedad-Midtjylland maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
REAL SOCIEDAD-MIDTJYLLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Real Sociedad-Midtjylland maçı 20 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşma Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.