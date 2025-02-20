UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Real Sociedad ile Midtjylland kozlarını paylaşacak. İlk maçta Danimarka'da 2-1 galip gelen İspanya ekibi, taraftar desteğini arkasına alarak son 16 biletini kapmak istiyor. Ancak Midtjylland, deplasmanda geri dönüş yaparak tur atlamayı hedefliyor. Heyecan dolu karşılaşmada kimin kazanacağı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Real Sociedad-Midtjylland maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Sociedad-Midtjylland maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Real Sociedad ile Midtjylland, bu kez İspanya'da kozlarını paylaşacak. İlk karşılaşmada Danimarka temsilcisini 2-1 mağlup eden Real Sociedad, avantajını koruyarak adını son 16 turuna yazdırmak istiyor. Ancak Midtjylland, deplasmanda sürpriz bir sonuca imza atarak turu geçen taraf olmayı hedefliyor. Peki, Real Sociedad-Midtjylland maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL SOCIEDAD-MIDTJYLLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Real Sociedad-Midtjylland maçı 20 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşma Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.