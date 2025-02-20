Roma-Porto maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Roma ile Porto, bu kez İtalya'da kozlarını paylaşacak. İlk karşılaşmada Portekiz ekibiyle 1-1 berabere kalan Roma, iç saha avantajını koruyarak adını son 16 turuna yazdırmak istiyor. Ancak Porto, deplasmanda sürpriz bir sonuca imza atarak turu geçen taraf olmayı hedefliyor. Peki, Roma-Porto maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ROMA-PORTO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Roma-Porto maçı 20 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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