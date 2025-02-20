UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Ajax ile Union Saint-Gilloise kozlarını paylaşacak. İlk maçta Belçika'da 2-0 galip gelen Hollanda ekibi, taraftar desteğini arkasına alarak son 16 biletini kapmak istiyor. Ancak Union Saint-Gilloise, deplasmanda geri dönüş yaparak tur atlamayı hedefliyor. Heyecan dolu karşılaşmada kimin kazanacağı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Ajax-Union Saint-Gilloise maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ajax-Union Saint-Gilloise maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Ajax ile Union Saint-Gilloise, bu kez Hollanda'da kozlarını paylaşacak. İlk karşılaşmada Belçika temsilcisini 2-0 mağlup eden Ajax, avantajını koruyarak adını son 16 turuna yazdırmak istiyor. Ancak Union Saint-Gilloise, deplasmanda sürpriz bir sonuca imza atarak turu geçen taraf olmayı hedefliyor. Peki, Ajax-Union Saint-Gilloise maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AJAX-UNION SAINT-GILLOISE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Ajax-Union Saint-Gilloise maçı 20 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşma Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.