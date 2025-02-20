Bodo/Glimt-Twente maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Bodo/Glimt ile Twente kozlarını paylaşacak. İlk maçta Hollanda'da 2-1 galip gelen deplasman ekibi, güçlü rakibi karşısında son 16 biletini kapmak istiyor. Ancak Norveç ekibi, taraftarı önünde geri dönüş yaparak tur atlamayı hedefliyor. Heyecan dolu karşılaşmada kimin kazanacağı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Bodo/Glimt-Twente maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bodo/Glimt-Twente maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Bodo/Glimt ile Twente, bu kez Norveç'te kozlarını paylaşacak. İlk karşılaşmada Güçlü rakibini 2-1 mağlup eden Twente, avantajını koruyarak adını son 16 turuna yazdırmak istiyor. Ancak Bodo/Glimt, evinde sürpriz bir sonuca imza atarak turu geçen taraf olmayı hedefliyor. Peki, Bodo/Glimt-Twente maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BODO/GLIMT-TWENTE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Bodo/Glimt-Twente maçı 20 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.