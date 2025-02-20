Bodo/Glimt-Twente maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Bodo/Glimt ile Twente, bu kez Norveç'te kozlarını paylaşacak. İlk karşılaşmada Güçlü rakibini 2-1 mağlup eden Twente, avantajını koruyarak adını son 16 turuna yazdırmak istiyor. Ancak Bodo/Glimt, evinde sürpriz bir sonuca imza atarak turu geçen taraf olmayı hedefliyor. Peki, Bodo/Glimt-Twente maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BODO/GLIMT-TWENTE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Bodo/Glimt-Twente maçı 20 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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