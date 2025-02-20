FCSB-PAOK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında FCSB ile PAOK, bu kez Romanya'da kozlarını paylaşacak. İlk karşılaşmada Yunanistan temsilcisini 2-1 mağlup eden FCSB, avantajını koruyarak adını son 16 turuna yazdırmak istiyor. Ancak PAOK, deplasmanda sürpriz bir sonuca imza atarak turu geçen taraf olmayı hedefliyor. Peki, FCSB-PAOK maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FCSB-PAOK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında oynanacak FCSB-PAOK maçı 20 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
ASpor CANLI YAYIN