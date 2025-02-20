UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında FCSB ile PAOK kozlarını paylaşacak. İlk maçta Yunanistan’da 2-1 galip gelen Romanya ekibi, taraftar desteğini arkasına alarak son 16 biletini kapmak istiyor. Ancak PAOK, deplasmanda geri dönüş yaparak tur atlamayı hedefliyor. Heyecan dolu karşılaşmada kimin kazanacağı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, FCSB-PAOK maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında FCSB ile PAOK, bu kez Romanya'da kozlarını paylaşacak. İlk karşılaşmada Yunanistan temsilcisini 2-1 mağlup eden FCSB, avantajını koruyarak adını son 16 turuna yazdırmak istiyor. Ancak PAOK, deplasmanda sürpriz bir sonuca imza atarak turu geçen taraf olmayı hedefliyor. Peki, FCSB-PAOK maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FCSB-PAOK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında oynanacak FCSB-PAOK maçı 20 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.