SON DAKİKA: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi’nde play-off oynayacak takımlar arasında yer alan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi'nde 36 takımlı lig aşamasının 8'inci ve son haftası 18 karşılaşma ile tamamlandı. Mücadelelerin ardından son 16 turuna yükselen ilk takımlar belli olurken, play-off oynayacak takımlar da netleşti.

İlk 8 içerisinde yer alan; Lazio, Athletic Bilbao, Manchester United, Totthenham, Eintracht Frankfurt, Lyon, Olympiakos ve Rangers son 16 biletini aldı.

9 ile 24 arasında sıralanan; Bodo/Glimt, Anderlecht, FCSB, Ajax, Real Sociedad, Galatasaray, Roma, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Porto, AZ Alkmaar, Midtjylland, Union Saint-Gilloise, PAOK, Twente ve Fenerbahçe play-off turunda yer alırken; Sporting Braga, Elfsborg, Hoffenheim, Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv, Slavia Prag, Malmö, Rigas Skola, Ludogorets Razgrad, Dynamo Kiev, Nice ve Karabağ ise UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN RAKİPLERİ BELLİ OLDU!

Öte yandan play-off oynayacak takımlar arasında yer alan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.

Çekilen kuranın ardından Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile eşleşti. Sarı kırmızılılar ilk maçını deplasmanda rövanşı ise İstanbul'da oynayacak.

Fenerbahçe'nin ise rakibi Belçika temsilcisi Anderlecht oldu. Sarı lacivertliler ilk maçını İstanbul'da rövanşı deplasmanda oynayacak.

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