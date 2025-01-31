UEFA Avrupa Ligi'nde 8 hafta sonunda ligi 24. sırada tamamlayan Fenerbahçe, play-off turu kura çekiminde Anderlecht ile eşleşti. Güçlü rakibi karşısında turu geçmek isteyen sarı-lacivertli futbolseverler arama motorlarına, "Anderlecht hangi ülkenin takımı? Kadro değeri ne kadar ve hangi futbolcular var?" gibi soruları yazmaya başladı. İşte UEFA Avrupa Ligi play-off kura çekimi hakkında merak edilenler...
ANDERLECHT HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?
Anderlecht 27 Mayıs 1908'de Belçika'da kurulan bir takımdır. Maçlarını Lotto Park'ta oynayan Anderlecht, Belçika Pro Ligi'nde mücadelesini sürdürüyor.
ANDERLECHT PİYASA DEĞERİ NE KADAR?
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalarak play-off turunda oynamaya hak kazanan Anderlecht, Belçika'nın önemli takımları arasında yer alıyor. Transfermartk verilerine göre 113.5 milyon euro kadro değerine sahip Anderlecht, Avrupa Ligi'nde oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 10. sırada bitirdi.
ANDERLECHT KADROSU
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile eşleşen Anderlecht'in kadrosu şöyle:
26 Colin Coosemans
16 Mads Juhl Kikkenborg
35 Timo Schlieck
63 Timon Vanhoutte
4 Jan-Carlo Simic
54 Killian Sardella
5 Moussa Ndiaye
25 Thomas Foket
6 Hans Carl Ludwig Augustinsson
73 Amando Lapage
- Nunzio Engwanda-Ongena
34 Adryelson Shawann Lima Silva
14 Jan Vertonghen
3 Lucas Hey
55 Marco Kana
10 Yari Verschaeren
23 Mats Rits
17 Theo Leoni
7 Francis Amuzu
29 Mario Stroeykens
32 Leander Dendoncker
27 Samuel Edozie
83 Tristan Degreef
18 Majeed Ashimeru
11 Thorgan Hazard
79 Ali Maamar
21 Amadou Diawara
74 Nathan De Cat
78 Anas Tajaouart
20 Luis Vasquez
12 Kasper Dolberg
19 Nilson David Angulo Ramírez
42 Keisuke Goto
21 César Saúl Huerta Valera
90 Robbie Ure