Fenerbahçe'nin rakibi Anderlecht hangi ülkenin takımı? Kadro değeri ne kadar ve hangi futbolcular var? | UEFA Avrupa Ligi play-off turu

UEFA Avrupa Ligi'nde 8 hafta sonunda 24. tamamlayan Fenerbahçe, play-off turunda Anderlecht ile eşleşti. Kura çekimi sonrası arama motorlarına Anderlecht hakkında sorular sormaya başlayan futbolseverler, "Anderlecht hangi ülkenin takımı? Kadro değeri ne kadar ve hangi futbolcular var?" gibi konuları merak etmeyi sürdürüyor. İşte UEFA Avrupa Ligi play-off turu eşleşmesi hakkında öne çıkan detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'nde 8 hafta sonunda ligi 24. sırada tamamlayan Fenerbahçe, play-off turu kura çekiminde Anderlecht ile eşleşti. Güçlü rakibi karşısında turu geçmek isteyen sarı-lacivertli futbolseverler arama motorlarına, "Anderlecht hangi ülkenin takımı? Kadro değeri ne kadar ve hangi futbolcular var?" gibi soruları yazmaya başladı. İşte UEFA Avrupa Ligi play-off kura çekimi hakkında merak edilenler...

ANDERLECHT HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Anderlecht 27 Mayıs 1908'de Belçika'da kurulan bir takımdır. Maçlarını Lotto Park'ta oynayan Anderlecht, Belçika Pro Ligi'nde mücadelesini sürdürüyor.

ANDERLECHT PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalarak play-off turunda oynamaya hak kazanan Anderlecht, Belçika'nın önemli takımları arasında yer alıyor. Transfermartk verilerine göre 113.5 milyon euro kadro değerine sahip Anderlecht, Avrupa Ligi'nde oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 10. sırada bitirdi.

ANDERLECHT KADROSU

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile eşleşen Anderlecht'in kadrosu şöyle:

26 Colin Coosemans

16 Mads Juhl Kikkenborg

35 Timo Schlieck

63 Timon Vanhoutte

4 Jan-Carlo Simic

54 Killian Sardella

5 Moussa Ndiaye

25 Thomas Foket

6 Hans Carl Ludwig Augustinsson

73 Amando Lapage

- Nunzio Engwanda-Ongena

34 Adryelson Shawann Lima Silva

14 Jan Vertonghen

3 Lucas Hey

55 Marco Kana

10 Yari Verschaeren

23 Mats Rits

17 Theo Leoni

7 Francis Amuzu

29 Mario Stroeykens

32 Leander Dendoncker

27 Samuel Edozie

83 Tristan Degreef

18 Majeed Ashimeru

11 Thorgan Hazard

79 Ali Maamar

21 Amadou Diawara

74 Nathan De Cat

78 Anas Tajaouart

20 Luis Vasquez

12 Kasper Dolberg

19 Nilson David Angulo Ramírez

42 Keisuke Goto

21 César Saúl Huerta Valera

90 Robbie Ure