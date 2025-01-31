Galatasaray'ın rakibi AZ Alkmaar hangi ülkenin takımı? Kadro değeri ne kadar ve hangi futbolcular var? | UEFA Avrupa Ligi play-off turu

UEFA Avrupa Ligi'nde 8 hafta sonunda 14. tamamlayan Galatasaray, play-off turunda AZ Alkmaar ile eşleşti. Kura çekimi sonrası arama motorlarına AZ Alkmaar hakkında sorular sormaya başlayan futbolseverler, "AZ Alkmaar hangi ülkenin takımı? Kadro değeri ne kadar ve hangi futbolcular var?" gibi konuları merak etmeyi sürdürüyor. İşte UEFA Avrupa Ligi play-off turu eşleşmesi hakkında öne çıkan detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'nde 8 hafta sonunda ligi 14. sırada tamamlayan Galatasaray, play-off turu kura çekiminde AZ Alkmaar ile eşleşti. Güçlü rakibi karşısında turu geçmek isteyen sarı-kırmızılı futbolseverler arama motorlarına, "AZ Alkmaar hangi ülkenin takımı? Kadro değeri ne kadar ve hangi futbolcular var?" gibi soruları yazmaya başladı. İşte UEFA Avrupa Ligi play-off kura çekimi hakkında merak edilenler...

AZ ALKMAAR HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

AZ Alkmaar 10 Mayıs 1967'de Hollanda'da kurulan bir takımdır. Maçlarını AFAS Stadyumu'nda oynayan Alkmaar, Eredivisie Ligi'nde mücadelesini sürdürüyor.

AZ ALKMAAR KADRO DEĞERİ

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalarak play-off turunda oynamaya hak kazanan AZ Alkmaar, Hollanda'nın önemli takımları arasında yer alıyor. Transfermartk verilerine göre 78 milyon euro kadro değerine sahip AZ Alkmaar, Avrupa Ligi'nde oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 19. sırada bitirdi.

AZ ALKMAAR KADROSU

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray ile eşleşen AZ Alkmaar'ın kadrosu şöyle:

1 KL Hollanda - Rome-Jayden Owusu-Oduro

3 DF Hollanda - Wouter Goes

4 DF Hollanda - Bruno Martins Indi (Kaptan)

5 DF Portekiz - Alexandre Penetra

6 OS Hollanda - Peer Koopmeiners

7 FV Hollanda - Ruben van Bommel

8 OS Hollanda - Jordy Clasie

9 FV İrlanda - Troy Parrott

10 OS Hollanda - Sven Mijnans

11 FV Gana - Ibrahim Sadiq

12 KL Hollanda - Hobie Verhulst

13 KL Hollanda - Sem Westerveld

14 OS Sırbistan - Kristijan Belić

16 DF Japonya - Seiya Maikuma

17 FV Hollanda - Jayden Addai

18 DF Norveç - David Møller Wolfe

21 FV Hollanda - Ernest Poku

22 DF Hollanda - Maxim Dekker

23 FV İsveç - Mayckel Lahdo

24 OS Hollanda - Lewis Schouten

25 DF Hollanda - Riechedly Bazoer

26 OS Hollanda - Kees Smit

27 OS Hollanda - Zico Buurmeester

28 FV Hollanda - Lequincio Zeefuik

30 DF Hollanda - Denso Kasius

31 KL Hollanda - Daniël Virginio Deen

33 OS Hollanda - Dave Kwakman

34 DF Hollanda - Mees de Wit

35 FV Hollanda - Mexx Meerdink

41 KL Hollanda - Jeroen Zoet