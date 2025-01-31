UEFA Avrupa Ligi'nde 8 hafta sonunda ligi 14. sırada tamamlayan Galatasaray, play-off turu kura çekiminde AZ Alkmaar ile eşleşti. Güçlü rakibi karşısında turu geçmek isteyen sarı-kırmızılı futbolseverler arama motorlarına, "AZ Alkmaar hangi ülkenin takımı? Kadro değeri ne kadar ve hangi futbolcular var?" gibi soruları yazmaya başladı. İşte UEFA Avrupa Ligi play-off kura çekimi hakkında merak edilenler...
AZ ALKMAAR HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?
AZ Alkmaar 10 Mayıs 1967'de Hollanda'da kurulan bir takımdır. Maçlarını AFAS Stadyumu'nda oynayan Alkmaar, Eredivisie Ligi'nde mücadelesini sürdürüyor.
AZ ALKMAAR KADRO DEĞERİ
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalarak play-off turunda oynamaya hak kazanan AZ Alkmaar, Hollanda'nın önemli takımları arasında yer alıyor. Transfermartk verilerine göre 78 milyon euro kadro değerine sahip AZ Alkmaar, Avrupa Ligi'nde oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 19. sırada bitirdi.
AZ ALKMAAR KADROSU
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray ile eşleşen AZ Alkmaar'ın kadrosu şöyle:
1 KL Hollanda - Rome-Jayden Owusu-Oduro
3 DF Hollanda - Wouter Goes
4 DF Hollanda - Bruno Martins Indi (Kaptan)
5 DF Portekiz - Alexandre Penetra
6 OS Hollanda - Peer Koopmeiners
7 FV Hollanda - Ruben van Bommel
8 OS Hollanda - Jordy Clasie
9 FV İrlanda - Troy Parrott
10 OS Hollanda - Sven Mijnans
11 FV Gana - Ibrahim Sadiq
12 KL Hollanda - Hobie Verhulst
13 KL Hollanda - Sem Westerveld
14 OS Sırbistan - Kristijan Belić
16 DF Japonya - Seiya Maikuma
17 FV Hollanda - Jayden Addai
18 DF Norveç - David Møller Wolfe
21 FV Hollanda - Ernest Poku
22 DF Hollanda - Maxim Dekker
23 FV İsveç - Mayckel Lahdo
24 OS Hollanda - Lewis Schouten
25 DF Hollanda - Riechedly Bazoer
26 OS Hollanda - Kees Smit
27 OS Hollanda - Zico Buurmeester
28 FV Hollanda - Lequincio Zeefuik
30 DF Hollanda - Denso Kasius
31 KL Hollanda - Daniël Virginio Deen
33 OS Hollanda - Dave Kwakman
34 DF Hollanda - Mees de Wit
35 FV Hollanda - Mexx Meerdink
41 KL Hollanda - Jeroen Zoet