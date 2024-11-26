UEFA, UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.
UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre AZ Alkmaar - Galatasaray maçını Romanya Futbol Federasyonu'ndan Horatio Fesnic, Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçını İtalya Futbol Federasyonu'ndan Simone Sozza, Slavia Prag - Fenerbahçe maçını ise Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sascha Stegemann yönetecek.
SIMONE SOZZA'DA GALATASARAY DETAYI
UEFA Avrupa Ligi'de oynanancak Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçını yönetecek İtalyan hakem Simone Sozza, geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Galatasaray - Sivasspor maçında VAR hakemi olarak görev yapmıştı.