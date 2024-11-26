Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

UEFA, UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre AZ Alkmaar - Galatasaray maçını Romanya Futbol Federasyonu'ndan Horatio Fesnic, Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçını İtalya Futbol Federasyonu'ndan Simone Sozza, Slavia Prag - Fenerbahçe maçını ise Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sascha Stegemann yönetecek.

SIMONE SOZZA'DA GALATASARAY DETAYI

UEFA Avrupa Ligi'de oynanancak Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçını yönetecek İtalyan hakem Simone Sozza, geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Galatasaray - Sivasspor maçında VAR hakemi olarak görev yapmıştı.