UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Roma sahasında Dinamo Kiev'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Roma - Dinamo Kiev maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Roma ile Dinamo Kiev kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Roma - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Roma - Dinamo Kiev MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Roma - Dinamo Kiev maçı 24 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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