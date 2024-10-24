UEFA Avrupa Ligi üçüncü hafta maçında Galatasaray, sahasında Elfsborg ile kozlarını paylaştı. Zorlu mücadeleyi sarı kırmızılı takım 4-3 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
Karşılaşma sonrası sarı kırmızılıların yıldız golcüsü Victor Osimhen, TGRT'ye konuştu. Yıldız oyuncu, "Barış Alper Yılmaz'ın röveşatası nasıldı?" sorusunu yanıtladı ve ortaya eğlenceli anlar çıktı.
İşte o diyalog:
Ömer Özcan: Barış'ın röveşatası nasıldı?
Osimhen: Aaa, evet! Öyle bir şey yapacağını hiç düşünmemiştim!
Ömer Özcan: Gol olsaydı, senin asistin olacaktı.
Osimhen: Asist olacağını düşünmüyorum; çünkü öncesinde kalecinin topa müdahalesi var.