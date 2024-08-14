UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Borac Banja Luka sahasında KI Klaksvik'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Borac Banja Luka - KI Klaksvik maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Borac Banja Luka - KI Klaksvik maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Borac Banja Luka ile KI Klaksvik 3. Eleme Turu rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borac Banja Luka - KI Klaksvik maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BORAC BANJA LUKA - KI KLAKSVIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Borac Banja Luka - KI Klaksvik maçı 15 Ağustos Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.