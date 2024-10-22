Lyon - Beşiktaş ve Fenerbahçe - Manchester United maçının hakemleri açıklandı

Temsilcimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde oynayacağı mücadelelerin hakemleri açıklandı. Lyon - Beşiktaş maçını Harm Osmers, Fenerbahçe - Manchester United karşılaşmasını ise Clement Turpin yönetecek.

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında sahasında İngiliz temsilcisi Manchester United ile oynayacağı karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetecek.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki üçüncü maçında 24 Ekim Perşembe günü sahasında İngiliz takımı Manchester United ile mücadele edecek. Saat 22.00'da başlayacak karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin düdük çalacak.

Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jeremy Stinat olacak.

Fenerbahçe - Manchester United maçında VAR koltuğunda Jerome Brisard, AVAR'da da Jeremie Pignard oturacak.

BEŞİKTAŞ'A FRANSIZ HAKEM

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında deplasmanda Fransız temsilcisi Olympique Lyon ile oynayacağı karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Harm Osmers düdük çalacak.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki üçüncü maçında 24 Ekim Perşembe günü deplasmanda Fransız temsilcisi Lyon ile mücadele edecek. Saat 22.00'da başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Harm Osmers yönetecek.

Osmers'in yardımcılıklarını Dominik Schaal ve Stefan Lupp yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Florian Exner olacak.

Olympique Lyon - Beşiktaş maçında VAR koltuğunda Alman Christian Dingert, AVAR'da da İngiliz Peter Bankes oturacak.