Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan maç 1 - 1 beraberlik ile sonuçlandı. Teknik direktör Jose Mourinho, maç sonrası açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"ÇOCUKLARIM HARİKA BİR MAÇ OYNADI"

Bizden daha üst seviyede bir takıma karşı oynadık. Premier Lig'de daha fazla kalite, yoğunluk, tempo ve her şey var. Çocuklarım harika bir maç oynadı. Maçı sağ bekte oynayan bir stoper ve sol bekte oynayan bir sağ bekle bitirdik. Çılgınca bir yapboz yapmak zorunda kaldık ama performansımız olağanüstüydü ve oyuncularımdan daha fazlasını isteyemezdim.

"İKİ PUAN KAYBETTİK"

Kırmızı kartla ilgili söyleyebileceğim tek şey Avrupa'da oynamayan bir takıma gideceğim herhalde. Takımım 1. dakikadan itibaren harika bir performans sergiledi. Daha iyi olan taraf bizdik. Onana harika kurtarışlar yaptı. Kaleyi bulan 1 şutları vardı ilk yarıda. United kısmında bir şeyler oldu, ne olduğunu söyleyemem ama Bright'ı kaybettik. UEFA listesinde bazı oyuncuları dışarıda bırakmak zorunda kalmıştık. Bu şartlar altında harika bir oyun oynadık. Normal şartlarda Manchester United'dan 1 puan almak iyidir ama bu şartlar altında 2 puan kaybettik.

"İYİ PERFORMANS SERGİLEDİ AMA..."

Bright yaklaşık 3 hafta bir sakatlık yaşadı. Daha sonra milli takıma gitti, oynamadı ama havalimanında mahsur kaldı, garip bir durum yaşadı. Zor şartlardan geldiği için hafta sonunda oynatmadım. Daha sonra Jayden'ın sakatlığı nedeniyle oynattık. Sahada kaldığı süreçte iyi performans sergiledi ama yaşamış olduğu bir sakatlık değil.

"İYİ OYNAMAMIZDAN TÜRK BASINI MUTLU DEĞİLDİR"

"Fenerbahçe rakip sahada goller aradı, çaba sarf etti. Birkaç gün önce öne geçtiği maçta mahkum oynamıştı. 3-4 gün içinde ne değişti?" sorusuna cevap olarak:

Samsunspor maçında 2 - 1 öne geçtikten sonra pozisyonlar üretiyorduk, çok net pozisyonlar kaçırdık. Szymanski, En-Nesyri, Mert Müldür vardı. 5 dakikayı 10 kişi oynadık. Bu da maçın gidişatını, duygusunu değiştirdi. 1 kişi eksik oynayınca geride kaldık, sonrasında da geride kalmaya devam ettik. Son dakikada yediğimiz golü bu ligde sadece Fenerbahçe yer. Başka takım olsa o gol iptal edilirdi.

Bu soruyu neden sordunuz? Bugün çok iyi olmamızdan Türk basını mutlu değildir. Ancak ben çok mutluyum. Manchester United gibi bir rakibe karşı 2 puan kaybetme hissiyatı iyidir. Demek ki iyi oynamışızdır. Süper Lig'de United'dan daha alt seviye oynayan takımlara karşı böyle oynarsak her maçı kazanırız.

"O KURTARIŞLARI YAPACAK KALECİ TÜRKİYE'DE YOK"

Umuyoruz, bizler bunun için çalışıyoruz. Avrupa Ligi'ndeki 3 maçta gayet iyi performanslar sergiledik. Böyle oynamak istiyoruz. Türkiye Ligi'ndeki rakiplerden daha iyi bir rakibe karşı oynadık. Doğru yoldayız. Bunun daha iyisini yapabiliriz. Onana'nın yaptığı kurtarışları Türkiye'de yapacak kaleci yok. Garnacho, Rashford'ın hızındaki kanatları Türkiye'de göremiyorum. Bugünkü oyunumuzu bir baz olarak kullanmalıyız. Pazar günü ligde bir maçımız daha var. Galibiyetlerle devam etmek istiyoruz.

"İNGİLİZ BASININI TANIYORUM"

Onana iki harika kurtarış yaptı. Maç içindeki en iyi dönemimizdi. Önemli anlardı. Bizim kalecimiz maç içinde önemli bir şey yapmadı, yapmasına gerek kalmadı. Sonuçtan mutlu değilim. Takımımın oyunundan mutluyum.

İngiliz basınını tanıyorum; 'Manchester United iyi oynamadı, şutu yoktu' diyecekler. Ancak neden? Çünkü rakibi çok iyiydi! Oyuncularım tebriği hak etti!